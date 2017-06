Roma, Paredes si avvicina allo Zenit. Un fiume di milioni in arrivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il trasferimento record per la Roma, con i 42 milioni (+8 di bonus) che arrivano dalla cessione di Mohamed Salah, un'altra pioggia di milioni può arrivare dalla Russia. Non solo dalla cessione sempre più vicina di Manolas allo Zenit ma anche da quella di Leandro Paredes. La novità infatti è che l'argentino si sia ricreduto sul trasferimento a San Pietroburgo. Lunedì Pablo Sabbag, agente del giocatore, arriverà a Roma per parlare con la Roma e valutare il contratto che gli verrà offerto dallo Zenit. Ai giallorossi la doppia cessione potrebbe fruttare fra i 65 ai 70 milioni di euro. Le due operazioni ad ogni modo sono slegate, con la posizione di Manolas non vincolata a quella di Paredes.