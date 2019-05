Roma-Parma, le formazioni ufficiali: ultima in giallorosso per De Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ultima apparizione di Daniele De Rossi con la maglia della Roma. Il tecnico Claudio Ranieri lo aveva annunciato e così è stato: il numero 16 sarà in campo dall'inizio contro il Parma, in quanto figura nell'undici titolare. Gara che significa poco per i ducali, già salvi da sette giorni in seguito alla vittoria conquistata al Tardini contro la Fiorentina. Match che significa tanto, invece, per capitolini: la qualificazione Champions della formazione romanista è appesa a un filo (serve una combinazione di risultati che difficilmente si verificherà), ma ad ogni modo bisognerà salutare DDR.

Le scelte di Ranieri. La Roma scende in campo con una maglia particolare: ci sarà infatti una patch speciale per l'ultima partita di De Rossi. Nell'undici titolare, l'allenatore lascia Manolas (tornato da poco in gruppo) in panchina. Under resta a guardare, c'è Pastore dall'inizio insieme al Faraone e Perotti alle spalle di Dzeko. Per il bosniaco potrebbe essere la partita dell'addio alla formazione capitolina.

Le scelte di D'Aversa. A 33 anni compiuti arriva l'esordio in Serie A per Frattali, in campo al posto di Sepe. Dimarco è tenuto ancora a riposo, panchina per i vari Scozzarella, Biabiany e Grassi. Debutto assoluto nella massima divisione anche per Dezi, in avanti c'è l'ex giallorosso Gervinho.

Queste le formazioni ufficiali del match:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; El Shaarawy, Pastore, Perotti; Dzeko. All. Ranieri.

PARMA (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac, Kucka; Sprocati, Ceravolo, Gervinho. All. D'Aversa.