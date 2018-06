Roma, passi avanti per Berardi. Si lavora al prestito con diritto di riscatto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domenico Berardi sarà il prossimo acquisto della Roma. Ne è certo il Corriere dello Sport che nell'edizione odierna spiega come il ds giallorosso Monchi abbia mosso passi in avanti importanti col Sassuolo. Lo stesso Berardi sta spingendo per l'addio e l'operazione può chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto con l'inserimento di uno o due giovani della Primavera giallorossa.