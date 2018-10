Roma, Pellegrini: "Arrabbiati per il ko, ci serva da stimolo per il CSKA"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, intervistato da Sky Sport, ha analizzato così la sconfitta casalinga con la SPAL: "Non si è vista la Roma di prima semplicemente perché non è arrivata la vittoria. Dal mio punto di vista abbiamo fatto una discreta gara, mantenendo la gestione del gioco. Abbiamo creato tanto e la prestazione non era da buttare. Il risultato negativo però ci deve far riflettere".

Sul calo di tensione: "Non credo, avevamo preparato tutti al massimo questa partita. Tutti volevamo vincere, ho visto le facce dei miei compagni. Abbiamo fatto 18 tiri in porta, di cui 8 nello specchio".

Sullo spogliatoio: "Oggi siamo tutti arrabbiati per aver perso una partita che dovevamo vincere. Questa sconfitta deve essere però uno stimolo per affrontare nel migliore dei modi la gara di Champions col CSKA Mosca e quella col Napoli in campionato".

Sull'arbitraggio di Pairetto: "Io devo essere sincero: col VAR che controlla tutto mi sento piuttosto tranquillo in campo. Non posso dire niente".