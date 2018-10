Roma, Pellegrini: "Che emozione nel derby. Devo tanto a Di Francesco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, intervistato da Sky Sport, ha parlato dell'avvio stagionale dei giallorossi, a partire dal gol di tacco nel derby: "Un gol così fa sempre piacere. Vivere una giornata come quella dell'ultimo derby è una grande emozione. Sappiamo quanto conti vincere il derby a Roma, siamo felici di aver regalato gioia ai nostri tifosi".

Sulla sosta: "Abbiamo vissuto serenamente la sosta grazie alle ultime vittorie. Ora ci attende un momento decisivo, tra campionato e Champions. Dobbiamo assolutamente vincere contro il CSKA per passare il turno europeo".

Sulla vittoria del CSKA Mosca contro il Real Madrid: "Non ci aspettavamo questo risultato, come nessuno del resto. Se riuscissimo a vincere le due gare col CSKA, saremmo comunque a un ottimo punto per la qualificazione".

Sulla vittoria dell'Italia contro la Polonia: "Non posso dire che me l'aspettavo, ma posso dire che è stata una vittoria voluta da tutti. Stiamo vivendo un periodo non semplice, ma questa vittoria nasce dal gruppo che siamo fuori e dentro al campo. Stiamo iniziando a giocare bene, lo avevamo fatto anche con l'Ucraina. Dobbiamo continuare così, rimanendo legati fuori e divertendoci dentro al campo".

Sul ct Mancini: "Il mister è molto bravo nella gestione di tutti noi, ti fa sentire sempre importante e questo per un giocatore è fondamentale. Gioca chi sta meglio, siamo tutti contenti di questo".

Su Di Francesco: "Gli devo tanto. Mi ha aiutato in questi anni, facendomi crescere come calciatore e anche come uomo. Fortunatamente il nostro percorso continua insieme, speriamo di fare buone cose anche quest'anno".

Su Pellegrini possibile capitano della Roma in futuro: "Non ci penso ancora. So quanto è importante essere romano e giocare per la Roma, lo sento dentro di me. Essere un calciatore giallorosso è una cosa unica".

Sul nuovo ruolo da trequartista: "Mi piace tanto, ho molto spazio per svariare e meno pensieri rispetto alla mezzala. Sono entusiasta di questa nuova posizione, è sicuramente il mio ruolo preferito".

Sulle differenze con Pastore: "Entrambi diamo il massimo per la squadra. Abbiamo tutti un bellissimo rapporto, io, Pastore e il resto dei giocatori. Il punto di forza del Flaco è senza dubbio la tecnica".

Sul rapporto coi compagni: "Conoscevo già alcuni giocatori visto il mio passato in Primavera. È stato semplice farmi accogliere dagli altri nel gruppo. Il ragazzo con cui ho legato di più è El Shaarawy, con lui ho un rapporto extra-calcio".

Ancora sul gol di tacco: "Puro istinto, forse anche incoscienza. Se avessi tirato fuori forse nessuno me l'avrebbe perdonato. Mi sono ritrovato il pallone tra i piedi e non ci ho pensato due volte".

Sul derby di Milano: "Spero di vedere una bella partita e auguro il meglio ai miei compagni di Nazionale di Milan e Inter".