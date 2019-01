Roma, Pellegrini: "Dobbiamo giocare sempre con questa determinazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, giocatore della Roma, ha commentato in zona mista la vittoria di oggi contro il Torino: “Non dico ci sia apprensione, però dobbiamo sapere che il campionato sarà duro. Se giochiamo con questa determinazione, questa voglia di portare a casa i tre punti, andrà bene. Dobbiamo continuare così, non era facile vincere dopo la sosta, ora pensiamo all'Atalanta e proveremo a vincere. Il centrocampo italiano? Molto bene, abbiamo l'opportunità di parlare e scambiarci di ruolo, io mi vedo come trequartista ma in quella posizione di oggi posso anche inserirmi. Abbiamo mostrato una buona reazione, è stata l'ennesima rimonta, ci siamo fatti rimontare e non vinto le partite ma oggi non è accaduto. Dzeko? Edin non ha bisogno di noi per ritrovare il gol, è solo un momento sfortunato, ci darà tante soddisfazioni. Torino? È un avversario ostico, la fisicità è la loro forza ma ci siamo fatti trovare pronti. Arbitraggio? Abbiamo vinto, non ci pensiamo neanche”, riporta Vocegiallorossa.it.