Roma, Pellegrini: "Fondamentale battere l'Atalanta per dare continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato a RomaTV prima della sfida contro l'Atalanta di questa sera: "Una gara importantissima, la prima in casa. Contro di loro manca da un po' di tempo, oggi cercheremo di levarci questa soddisfazione e proseguire per il nostro cammino. Inizialmente potranno essere un po' più lucidi dal punto di vista fisico, però con il passare del tempo dobbiamo essere in grado di uscire fuori anche noi perché ci siamo preparati ed allenati bene in queste settimane. Speriamo di riuscire a vincere la partita sia perché è la prima in casa sia perché dobbiamo continuare il nostro cammino. Siamo alla seconda giornata ma vincere è sempre importante, noi dobbiamo pensare a noi e vincere, non c'è bisogno di pensare alle altre se vinci sempre".