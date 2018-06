Roma, Pellegrini ha comunicato la permanenza. Niente clausola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma può dormire sonni tranquilli. Ieri c'è stato un incontro tra l'agente di Lorenzo Pellegrini e i giallorossi: la società ha assicurato un maggior impiego per il centrocampista azzurro, dandogli più spazio rispetto alla passata annata. Dall'altra parte c'è stata la disponibilità, da parte dell'entourage, a non utilizzare la clausola rescissoria per andare via (alla Juventus, in particolare). Quindi Pellegrini dovrebbe rimanere a Roma, con altre cessioni eccellenti in programma. A dirlo è La Gazzetta dello Sport.