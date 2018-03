Roma, Pellegrini: "Vogliamo continuare a vincere, dimentichiamo il Barça"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della sfida contro il Crotone, il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "E' una gara molto importante per noi per proseguire gli ultimi risultati, non pensiamo alla Champions adesso c'è solo il campionato. I tifosi del Barcellona contenti del sorteggio, è uno stimolo in più? Sì, assolutamente sappiamo di affrontare una delle squadre più forti del mondo sempre ai vertici, è un grande stimolo per noi e speriamo di riuscire a fare il massimo".