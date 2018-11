Roma, per De Rossi prima il rinnovo e poi la panchina della Primavera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il piano della Roma per il futuro di Daniele De Rossi è simile a quello utilizzato per Francesco Totti. L'idea è quella di rinnovare di un anno l'attuale accordo da giocatore del centrocampista per poi farlo diventare il successore del padre Alberto alla guida della Primavera a partire dal 2020.