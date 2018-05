Roma, per Defrel c'è anche l'Atalanta

Fonte: Gazzetta dello Sport

Non solo Torino, Watford e Siviglia su Gregoire Defrel, attaccante francese di proprietà della Roma. Sul giocatore c'è anche l'Atalanta, alla ricerca di un jolly polivalente che possa giocare sia da centravanti che, eventualmente, largo in fascia. Defrel però è stato pagato 22 milioni di euro solo la scorsa stagione, con i giallorossi che non vorrebbero registrare una minusvalenza.