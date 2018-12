Roma, per il centrocampo anche le opzioni Weigl e Van de Beek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Monchi studia un rinforzo per la Roma in vista di gennaio e dopo aver sondando le piste Rabiot ed Herrera, potrebbe puntare su un talento emergente come Van de Beek, nuovo fenomeno dell’Ajax ormai pronto all’emigrazione. In Germania parlano invece di un sondaggio per Julian Weigl, centrocampista finito ai margini del Dortmund, stando a quanto sottolinea il Corriere dello Sport.