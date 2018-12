© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma si muove sui terzini in vista della prossima stagione. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il nome più caldo è quello di Patrick van Aanholt del Crystal Palace, ventottenne olandese originario di Curaçao per il quale sarebbe pronta un'offerta da quasi 30 milioni di euro.