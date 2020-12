Roma, per la porta può nascere l'occasione Sirigu. Ma prima serve cedere Pau Lopez

La Roma monitora con attenzione la situazione di Salvatore Sirigu al Torino in vista di gennaio. Lo racconta Sky Sport che spiega come i giallorossi siano alla ricerca di un’occasione per quanto riguarda un portiere in arrivo dal mercato, possibilmente andando a chiudere una trattativa con la formula del prestito (anche oneroso). In questo contesto ecco l’idea Sirigu, reduce da settimane complicate in granata e col contratto in scadenza nel 2022. Prima di un eventuale affondo, però, i giallorossi dovrebbero trovare una sistemazione per lo spagnolo Pau Lopez.