© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 'Corriere dello Sport' fa il punto sulla panchina della Roma. Per Eusebio Di Francesco sarà decisivo il prossimo match contro il Genoa: in caso di mancata vittoria, ecco che potrebbe scattare l'esonero. Per la successione, il nome più caldo resta quello di Paulo Sousa. L'ex manager della Fiorentina fu già contattato da Franco Baldini a settembre e, ancora adesso, resta l'allenatore ritenuto più idoneo per prendere la squadra giallorossa in corsa.