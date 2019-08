© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Santon, in uscita dalla Roma, è conteso da ben tre club della Liga secondo Mundo Deportivo: Maiorca e Real Sociedad, il cui interesse è noto, ma anche il Granada che sta incontrando delle difficoltà nell'ingaggiare il terzino del Levante Antonio Luna. Per il laterale dunque si prospetta un futuro in Liga.