Roma perde la lavatrice. Strootman e la carriera cambiata nel 2014

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“E' come una lavatrice”. Così Rudi Garcia parlò nella stagione 2013-14 di Kevin Strootman, centrocampista appena trasferitosi dalla Roma al Marsiglia allenato proprio dal tecnico che lo volle in Italia. La carriera dell'olandese può essere divisa in due parti: prima e dopo l'infortunio al ginocchio nel marzo 2014 rimediato nella trasferta di Napoli al San Paolo. Da quel momento in poi un lungo calvario per il classe '90, mai tornato ai fasti del passato a causa di tre operazioni chiurgiche. Ora l'ex PSV Eindhoven si affaccia alla Ligue 1 con grande fiducia e voglia di fare bene, ma soprattutto con l'intenzione di mostrare a tutti di essere ancora un grande calciatore. La lavatrice saluta la Capitale dopo 131 apparizioni e 13 gol, ma soprattutto con 20 assist, non senza aver mostrato le lacrime per la cessione avvenuta di fatto nella giornata di ieri. “Mi hanno venduto”, le parole di Strootman diventato col passare del tempo un figlio di Roma. Un affare per la Società capitolina che l'ha ceduto per 25 milioni di euro più bonus. Un affare secondo Garcia, pronto a riaffidarsi al suo pupillo. Un potenziale affare anche per il calciatore, che avrà l'occasione di farsi rimpiangere dalle parti di Trigoria affermandosi in terra francese.