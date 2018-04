Roma, Peres: "Contro il Liverpool gara che può decidere la nostra vita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Roma TV, l'esterno giallorosso Bruno Peres ha commentato la prestazione della Roma in occasione della vittoria conquistata contro la SPAL. "In quanti mi hanno ringraziato per il salvataggio a Charkiv? Importante, ma è stato più importante ciò che ha fatto la squadra. Se Džeko non avesse segnato al ritorno magari non saremmo andati avanti. Semifinale? Abbiamo parlato prima della gara, dovevamo partire con un atteggiamento diverso dall’inizio, potevamo chiudere la partita presto. Abbiamo controllato la gara e dimostrato che anche in campionato siamo forti, dobbiamo andare a Liverpool e conquistare un gran risultato, sarà difficile. La squadra pensa che possiamo andare avanti, non sarà una partita facile, ci prepariamo bene per affrontarla nel modo giusto, credo che da lì in poi possiamo pensarci di più. Dobbiamo essere consapevoli che non sarà facile, ma dentro lo spogliatoio ci credono tutti. Sono contento di essere migliorato difensivamente, è importante. Il Liverpool? Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo visto niente. Inizieremo a guardarli, per vedere come giocano, i loro punti di forza,. Da lì in poi prepareremo la gara, non sarà facile, dovremo stare attenti, è una gara che può decidere la nostra vita”, le sue parole.