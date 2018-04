Roma, Perotti: "Ho un contratto, qui sto bene. De Rossi fu vicino al Boca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto da ESPN, Diego Perotti ha parlato del suo rapporto con la Roma. Si parte però da Daniele De Rossi, che più volte in carriera ha parlato della sua idea di chiudere la carriera con la maglia del Boca Juniors: "Sì, mi aveva detto gli sarebbe piaciuto giocare nel Boca. Alcuni anni fa, non so quando, mi aveva detto di aver parlato con alcuni dirigenti del Boca ma la cosa non era andata in porto per questioni economiche".

Sul rapporto coi giallorossi.

"Ho il contratto fino al 2021 e qui sto bene, gioco la Champions e sono tornato in Nazionale. Se il club vorrà, vorrei rimanere fino alla fine del contratto. Poi il Boca è sempre nella mia testa, mi piacerebbe tornare anche per prendermi una rivincita".