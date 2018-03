Roma, Perotti: "La stagione non è finita: non fermiamoci ora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria di Napoli, il giocatore della Roma Diego Perotti è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Sulla rimonta?

"Abbiamo lavorato bene in settimana, sapevamo di non aver fatto bene contro il Milan, nessuno credeva in noi e questo ci ha dato la spinta e la forza di affrontare una gara non semplice, abbiamo passato questi brutti momenti e fare quattro gol qua che non è mai semplice".

C'è rammarico?

"Sicuramente, al di là del risultato di oggi. Non dobbiamo pensare che vincendo qua abbiamo finito la stagione, ci è capitato di fare partite importanti e poi gare di basso livello, abbiamo fatto benissimo, abbiamo fatto 4 gol ad una squadra che gioca benissimo e lotta per lo Scudetto, ora non ci dobbiamo fermare che arriva la parte più importante della stagione".

Sul possibile addio di Di Francesco?

"Io gioco a calcio da 11 anni, nella mia carriera a Siviglia ho avuto un periodo con tanti allenatori in pochi anni. Sarebbe stato una degli addii più immeritati, Di Francesco è un allenatore che lavora benissimo, ci lascia libertà in avanti, sarebbe stato ingiusto, non se lo merita. Abbiamo fatto un passo importante sia per noi che per lui, eravamo in un brutto momento e questa gara ci darà la spinta per le prossime gare e finire almeno al terzo posto".

Cosa ha votato lo spogliatoio per il modulo?

"Chi gioca deve fare bene a prescindere dal modulo, se lavoriamo in una certa maniera e poi non lo facciamo in campo è inutile, oggi c'è stata cattiveria e posso assicurare che oggi non era semplice, venire qua e fare 4 gol è stata una bella risposta".

Tra Higuain e Icardi chi scegli?

"E' una scelta dell'allenatore, non mia".