Roma, Petrachi rimane in bilico: Capello, Leonardo o Boniek potrebbero affiancarlo

La Roma potrebbe fare un repulisti di dirigenti, come spiega Il Corriere dello Sport: la posizione di Petrachi è in bilico, al di là dei risultati sportivi, ma ha un contratto per altre due stagioni. Probabilmente verrà affiancato da un dirigente di forte impatto, con il nome di Fabio Capello - circolato anche per la panchina - non è campato per aria. Fienga sta governando la transizione e un profilo internazionale come quello di Leonardo piace molto, oggi direttore sportivo del PSG. Una figura più semplice da agganciare sarebbe Zibì Boniek, ora presidente della federcalcio polacca.