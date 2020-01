© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma Gianluca Petrachi ha parlato del riscatto di Smalling in una intervista concessa al Daily Mail: “Esiste la possibilità che Smalling resti alla Roma. Sarà il giocatore a decidere cosa fare. Se davvero vorrà rimanere allora noi saremo ben felici di trasformare il prestito in un trasferimento permanente. Noi siamo molto contenti di Smalling e lui lo sa. Con il Manchester United i rapporti sono eccellenti e fra i club c’è davvero grande feeling. Il ragazzo è molto carismatico, gli piace la Roma e lo stile di vita italiano. Credo che Smalling si trovi molto bene a Roma, si senta felice e questo lo fa rendere ad alti livelli. Segue un corso di italiano per migliorare la sua conoscenza della lingua. Questo mi ha reso molto felice perché dimostra che il ragazzo è intelligente. Tecnicamente è molto forte, ero convinto che questo affare potesse funzionare e sono contento stia andando bene. Smalling voleva dimostrare la sua forza. Il mio obiettivo è far giocare meglio le persone e creare armonia intorno a loro. Stavo cercando un difensore centrale aggressivo per sostenere un giovane come Gianluca Mancini. Smalling è stato perfetto per aiutarlo a crescere rapidamente. L’inglese è un ragazzo serio e professionale, una brava persona.”