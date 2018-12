© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato dal Corriere della Sera, la Roma ha perso diversi calciatori per infortunio e i tempi di recupero per qualcuno di questi non saranno brevi. Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy e Ante Coric potranno tornare a disposizione solo dopo Natale. I primi due soffrono di una lesione al flessore di secondo grado mentre il giovane croato ha un problema al polpaccio.