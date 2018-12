Roma, pochi cambi e tanti titolari: l'obiettivo è non perdere la faccia

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

© foto di Federico Gaetano

Prima della conferenza stampa di ieri, in molti avrebbero scommesso su un pressoché totale turn over da parte di Di Francesco in vista della partita contro il Viktoria Plzen, inutile da un punto di vista del risultato visto il già certo passaggio agli ottavi di Champions. Il problema del tecnico giallorosso è però un altro: se il match non conta niente sul piano sportivo, conta moltissimo per il futuro e per il morale di una squadra che deve assolutamente rialzarsi dopo il pareggio assurdo di Cagliari.

Ecco perché, anche dalle parole dello stesso allenatore, è facile intuire che saranno diversi i titolari che verranno utilizzati sia in Repubblica Ceca che poi il prossimo weekend contro il Genoa. La causa è un po' degli infortuni, ma anche l'obiettivo di rilanciarsi partendo dall'Europa tanto cara a Di Francesco è evidente.

In porta ci sarà l'avvicendamento annunciato con Olsen in panchina in favore di Mirante. In difesa, a destra giocherà Santon e a sinistra Juan Jesus. I centrali saranno Fazio e, con ogni probabilità, Marcano. Resta un piccolo dubbio su Manolas, che però per il momento pare destinato a un turno di riposo. A centrocampo giocheranno i soliti Cristante e Nzonzi, veri stakanovisti delle ultime settimane. Dietro l'unica punta che sarà ovviamente Schick visto il mancato recupero di Dzeko (rientrerà con la Juventus), ci saranno Under, Pastore e Kluivert. L'argentino ex PSG è annunciato come a scartamento ridotto, dunque è facile pensare che Zaniolo sarà 'costretto' ad entrare già intorno al 60', ma intanto una buona notizia è che la strada del pieno recupero è tracciata.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Cristante, Nzonzi; Under, Pastore, Kluivert; Schick.