Roma, primi contatti tra Lucci e Monchi per il rinnovo di Florenzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Il Messaggero, Alessandro Lucci e Verdejo Monchi avrebbero cominciato a parlare del rinnovo di Alessandro Florenzi. La trattativa non dovrebbe chiudersi a breve, viste le richieste del giocatore: adeguamento contrattuale con cifre vicine a quelle percepite da Kevin Strootman. L'intenzione, però, è quella di continuare insieme, in quanto Florenzi è un vero patrimonio della Roma del presente e del futuro.