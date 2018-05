Roma, primo no al Real Madrid per Alisson: servono almeno 100 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Offerta respinta. Come riporta il Corriere dello Sport di oggi, la Roma ha detto no a una prima proposta del Real Madrid per il portiere brasiliano Alisson. Per valutare la cessione dell'estremo difensore classe '92 - si legge - il club giallorosso ha fatto sapere di non prendere nemmeno in considerazione offerte inferiori ai 100 milioni di euro.