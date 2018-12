Roma, primo tempo autoritario: 2-0 a Cagliari, in gol Cristante e Kolarov

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Roma autoritaria, determinata e a tratti convincente chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro il Cagliari. Decidono le reti di Cristante e Kolarov, ma il merito è anche di Olsen, che chiude la porta in faccia a Farias proprio allo scadere.

MEZZORA DI ROMA, CAGLIARI IN AFFANNO - Il match è piacevole, giocato a ritmi altissimi fin dalle prime battute. La Roma sfiora subito il gol con Zaniolo, che manda a lato di poco su assist di Kolarov. Al 14' i giallorossi passano: bella combinazione sulla destra tra Under e Florenzi e cross basso per Kluivert in area; l'olandese tocca appena per l'accorrente Cristante, che dal limite insacca con un sinistro chirurgico. La rete dà fiducia alla squadra di Di Francesco, pericolosa in altre tre circostanze prima del 20': Under, Kluivert e Cristante non riescono a raddoppiare per questione davvero di centimetri. Il Cagliari prova a scuotersi e a far girare la sfera, cercando di appoggiarsi sugli esterni e su Joao Pedro. Cerri, schierato all'ultimo istante al posto di Pavoletti (k.o. durante il riscaldamento), fa tanto movimento ma sbaglia qualche pallone di troppo. Poco prima della mezzora grande occasione per Schick: Kolarov schiaccia troppo il tiro dal vertice sinistro dell'area, l'ex Sampdoria manca clamorosamente la deviazione a due passi dalla porta.

TIMIDA REAZIONE, FORTUNA KOLAROV - Faragò e Srna sono i più attivi tra i sardi. L'ex Novara ci prova da fuori dopo una bella azione corale, trovando un prezioso corner. La Roma rifiata ma non rischia più di tanto e quando si riaffaccia nella metà campo rossoblù fa male. Come al 41', quando una punizione di Kolarov dai 30 metri viene deviata in modo decisivo da Cerri. Allo scadere ci prova Farias, ma Olsen è strepitoso a negare il 2-1 al brasiliano.