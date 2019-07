Roma, pronto il rilancio per Veretout: resta in corsa anche il Milan

© foto di Giacomo Morini

Uno dei nomi più gettonati per rinforzare il centrocampo della Roma è quello di Jordan Veretout. Negli ultimi giorni sta andando in scena una vera e propria asta con il Milan, e la spunterà chi offrirà di più. I rossoneri hanno incontrato la Fiorentina nella giornata di venerdì, ma l'offerta (18 milioni più bonus), non soddisfa i toscani. Petrachi sa che i viola hanno abbassato da 25 a 22 milioni il costo del centrocampista, rimasto in Italia e non partito per la tourneé negli Usa, e ad inizio settimana riprenderà i contatti con Pradè, avendo già una bozza di accordo da oltre 3 milioni (compresi i bonus) con l’agente del giocatore, ricevuto alla presenza di Fonseca lo scorso 24 giugno.

Possibile rilancio - Non è escluso che il nuovo direttore sportivo della Roma nelle prossime ore porti la proposta giallorossa a 20 milioni più bonus, conscio che i toscani non hanno intenzione di accettare l’inserimento di Karsdorp e Defrel come contropartite ed hanno già detto di no al Milan su Biglia. Lo riporta il Tempo.