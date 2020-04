Roma, proposti Pastore e Perotti per El Shaarawy: no dello Shanghai Shenhua

Il ds della Roma Petrachi negli scorsi giorni ha provato a parlare con lo Shanghai Shenhua per proporre uno scambio di giocatori. L'idea era quella di riportare in giallorosso El Shaarawy, che ha già espresso la volontà di tornare nella Capitale, proponendo ai cinesi Pastore e Perotti, in esubero anche per una questione di ingaggio. La risposta del club che milita in Super League è stata però glaciale: anche no. Per riportare il Faraone in Italia servirà percorrere un'altra strada. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.