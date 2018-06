Roma, proposto Adjapong ma Monchi vuole Klostermann per la fascia

© foto di Federico Gaetano

Con Karsdorp reduce da un anno fermo ai box e Bruno Peres in uscita, la Roma è alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione. Nelle ultime ore è stato proposto Claud Adjapong del Sassuolo, classe '98 che però al momento non rientra nei piani di Monchi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul taccuino del ds ci sarebbero infatti Pavel Kaderabek dell'Hoffenheim, Cristiano Piccini dello Sporting Clube de Portugal e Lukas Klostermann del Lipsia. Quest'ultimo, in particolare, piace molto al ds spagnolo.