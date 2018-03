Roma, proseguono i contatti per Johansson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proseguono i contatti tra la Roma ed Il Malmoe per il futuro della squadra giallorossa. Monchi sta infatti valutando con attenzione il profilo dell’estremo difensore svedese Marko Johansson, e le voci di mercato che coinvolgono Alisson potrebbero spingere i capitolini ad accelerare nella trattativa legata al promettente portiere. Su Johansson si era stagliato, in passato, l’interesse di altri club italiani come il Napoli, oltre che di numerose società europee che lo hanno attenzionato. La Roma è al momento l’opzione più plausibile per il suo futuro.