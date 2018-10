Roma, quadrangolare con Bayern, Boca e Al-Saad in Qatar

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo la Roma, vista la presenza di una clausola nel contratto con lo sponsor Qatar Airwais, potrebbe presto volare in Qatar per sostenere un quadrangolare con Bayern Monaco, Al-Sadd e Boca Juniors. Al momento non sono tuttavia chiari i dettagli e le tempistiche dell'evento, si legge.