Roma, quattro nomi per il dopo Di Francesco. C'è anche Montella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' una Roma spaccata a metà quella che s'interroga sul futuro della panchina giallorossa. Come riporta Il Messaggero la posizione di Eusebio Di Francesco dopo questo difficile avvio di stagione è tutt'altro che salda, tanto che sono già molti i nomi accostati alla formazione capitolina. Fra questi spiccano Laurent Blanc, ex ct della Francia, Paulo Sousa, Roberto Donadoni e Vincenzo Montella. Per quest'ultimo quello in giallorosso sarebbe un ritorno dopo l'esperienza nel 2011.