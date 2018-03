Roma, record per gli introiti Champions: evitate le cessioni eccellenti

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Champions League salva la Roma. Tuttosport fa i conti in tasca alla squadra capitolina, scrivendo che la Società ha guadagnato 30,7 milioni dall’Uefa per i risultati sportivi: 12,7 sono per la qualificazione al girone, 5,5 per i risultati ottenuti nelle prime sei gare, altri 6 per la qualificazione agli ottavi ai quali vanno sommati gli ultimi 6,5 milioni con il biglietto staccato per i quarti. Va poi aggiunto il market pool, con i giallorossi che hanno incassato inizialmente 17,5 milioni ai quali poi aggiungere altri 19 milioni. Il totale già fa 67,2 milioni. Vanno inoltre contemplati gli introiti del botteghino: 1.152.967 milioni con l’Atletico Madrid, 2.361.180 con il Chelsea, 1.481.153 con il Qarabag e 2.694.212 con lo Shakhtar. Totale: 7.689.242. Che sommati ai 67,2 milioni, porta il totale a 74.889.242. Considerando almeno un altro incasso da 3 milioni per la gara casalinga dei quarti, più il market-pool, il precedente record (77 milioni) è destinato a essere frantumato.