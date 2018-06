Roma, Reds forti su Alisson. Firmino: "Mi ha chiesto di Liverpool"

© foto di Imago/Image Sport

Roma in guardia, il Liverpool non molla la pista che porta ad Alisson. La conferma arriva da Roberto Firmino. Protagonista della conferenza stampa odierna in casa Brasile, l'attaccante dei Reds ha parlato del proprio connazionale: "Mi ha chiesto di Liverpool e spero che possa venire, ma so che ha anche proposte. Non sarebbe male se venisse, cercherò di convincerlo".