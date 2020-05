Roma, rivoluzione in porta: oltre a Fuzato potrebbe partire anche Pau Lopez

Il tridente di portieri di casa Roma potrebbe cambiare radicalmente in vista della prossima stagione. Fuzato verrà ceduto in prestito per andare a giocare. Mirante inizia a essere in età avanzata. Per questo i giallorossi stanno pensando a Rafael del Cagliari come potenziale dodicesimo. Anche il titolare però non è certo di restare, visto che Pau Lopez non è intoccabile e che potrebbe partire nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta all'altezza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.