Roma, Sadiq: "A Bologna non è andata bene per i troppi infortuni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna a parlare Umar Sadiq e lo fa ai microfoni del portale Africanfootball.com dichiarando: “Il prestito al Bologna non è andato bene, gli infortuni mi hanno rallentato. Adesso sono completamente in forma e pronto per tornare a Roma, spero di andare in ritiro con i giallorossi”.