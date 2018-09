Roma, Sadiq non convince Gerrard. Ai margini del progetto Rangers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In prestito ai Rangers dalla Roma, Umar Sadiq non sta convincendo. L'attaccante nigeriano ha gin qui giocato appena 71 minuti in tutte le competizioni, nonostante il basso livello del calcio scozzese. Nelle ultime tre partite il giocatore non è stato nemmeno convocato da Steven Gerrard, che in merito ha dichiarato che Sadiq debba fare molto di più per guadagnarsi la maglia.