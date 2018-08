Roma, Samassekou in pole: il contratto è un assist per Monchi

© foto di Federico Gaetano

Il nome più caldo per la Roma è quello di Diadie Samassekou, centrocampista maliano del Salisburgo che arriverebbe per garantire a Di Francesco un incontrista in più. Gli austriaci chiedono 18 milioni, ma il contratto in scadenza nel 2019, potrebbe rivelarsi come la 'buona occasione' che Monchi cita spesso quando parla di nuovi acquisti. Questa condizione contrattuale infatti, potrebbe permettere ai giallorossi di abbassare le pretese austriache almeno fino a 15 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.