© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma guarda al mercato e per il centrocampo Sekou Sanogo è in vantaggio su tutti gli altri per arrivare nella Capitale a gennaio. Piace anche, e molto, Julian Weigl del Borussia Dortmund ma secondo quanto riprotato da La Gazzetta dello Sport il mediano dello Young Boys è attualmente in pole position per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco per la seconda parte della stagione.