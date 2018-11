Roma, Schick: "Il gol mi mancava, felice di averlo trovato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ritrova il sorriso Patrik Schick, in gol oggi nel 4-1 contro la Sampdoria. L'attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni di Roma Tv: "Sono contento del gol e di aver aiutato la squadra. Mi manca ancora un po' la condizione, ma sono contento della vittoria. Gran secondo tempo? Sì, la Samp è una buona squadra che vuole e sa giocare, per questo hanno lasciato dello spazio che abbiamo sfruttato. Nel secondo tempo abbiamo alzato la qualità e abbiamo fatto 3 gol - evidenzia Vocegiallorossa.it - molto meglio nella ripresa che nel primo tempo. Il gol mi sblocca? Sì, mi mancava, sono felice di averlo trovato, credo che adesso ritroverò la mia qualità. Il gioco offensivo della squadra mi ha aiutato? Come ho detto prima, la Sampdoria voleva giocare, e per un attaccante come me avere più spazio è fondamentale. Sono convinto che posso fare ancora molto di più".