Roma, Schick: "Questo gol può aiutarmi molto, devo sfruttare le chances"

Patrik Schick, ancora in gol con la Repubblica Ceca, ha parlato a isport.blesk.cz del suo momento personale anche in ottica club, con la Roma che lo attende al top della forma: "Sicuramente uno dei più belli gol che ho fatto con la Nazionale. Sono molto contento. Poche occasioni? Sono abituato nel club: hai spesso due opportunità e devi sfruttarle, è così. Le probabilità non sono alte e il mestiere di un attaccante è sempre il gol. Questo può aiutarmi molto: non è facile gestire la situazione così, anche se può sembrare facile".