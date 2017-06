Roma, se parte Skorupski idea Diego Alves

© foto di J.M.Colomo

La Roma valuta la questione portieri. Secondo quanto riprortato da Sky in caso di cessione di Lukasz Skorupski, al rientro dopo il prestito biennale all'Empoli, i giallorossi starebbero pensando a Diego Alves, portiere del Valencia che in questa stagione ha battuto il record di rigori parati nella Liga spagnola. Classe 1985, l'estremo difensore nato in Brasile ha inoltre il passaporto italiano.