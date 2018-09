Roma, se Zaniolo sorride, Kluivert ha il muso lungo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se da una parte c'è la felicità di Nicolò Zaniolo, con l'esordio in Champions in uno dei tempi del calcio mondiale, dall'altra c'è il muso lungo di Justin Kluivert, talento lasciato in tribuna perché non sta dando quanto dovrebbe, soprattutto durante la settimana. Non è rimasto bene quando gli è stato comunicato che non sarebbe neanche andato in panchina. La speranza di Di Francesco è che il messaggio sia arrivato e che abbia stimolato l'olandese in vista delle prossime settimane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.