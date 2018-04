Roma, serve l'impresa: in Champions e in E. League mai ribaltato un 5-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Impresa ai limiti dell'impossibile quella che tra una settimana dovrà compiere la Roma all'Olimpico contro il Liverpool. Come riporta Opta, nessuna squadra ha mai staccato il pass per il turno successivo sia in Champions che in Europa League dopo aver perso 5-2 nella gara d'andata.

In sette occasioni la gara d'andata è finita 5-2 e in tutte le circostanze ha passato il turno la squadra che ha vinto il primo round.