Roma, si cerca l'affondo per Smalling. Ma serve il sì del giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono giorni caldi per conoscere qualcosa in più sul futuro di Chris Smalling. Questa settimana, racconta la Gazzetta dello Sport, sono previsti incontri tra la Roma e gli emissari del Manchester United per portare avanti i discorsi legati al difensore inglese. I Red Devils, per lasciare il giocatore ai giallorossi, chiedono non meno di 20 milioni di euro mentre Petrachi e i suoi collaboratori non vorrebbero andare sopra i 15. La Roma in ogni caso è pronta all'affondo, ma per fare passi avanti è necessario il sì dello stesso Smalling che ancora non si è mai espresso pubblicamente in merito.