Roma, si tratta col Real per Allison ma c'è distanza tra domanda e offerta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la trattativa tra il Real Madrid e la Roma per il portiere Alisson. Il giocatore ha già l'accordo con il club blanco ma ora resta da trovare quello con il club giallorosso per la squadra spagnola che ha fatto sapere di non voler spendere più di 60 milioni per il portiere. Come spiega Mediaset però, dall'altra la Roma fa sapere che vuole almeno 75 milioni di euro per la cessione di Alisson ma queste al momento sono solo delle strategie che a breve verranno meno. C'è la sensazione infatti che alla fine l'accordo si troverà a metà strada anche perché Alisson spinge per trasferirsi a Madrid.