Roma, si tratta Talisca: al Besiktas soldi e uno tra Peres e Gerson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le colonne del freepress Leggo arrivano le ultime indiscrezioni sul mercato della Roma. “Monchi non molla Talisca e tratta col Besiktas”, titola il giornale che sottolinea come i turchi avrebbero in mente di esercitare il riscatto con il Benfica di 21 milioni per il 24enne brasiliano entro il 31 maggio. Non per trattenere il giocatore ma per girarlo alla Roma, per un totale di 30 milioni di euro: una plusvalenza immediata di nove milioni per i turchi. Possibile, però, che al Besiktas possa essere girato un calciatore: magari uno tra Bruno Peres e Gerson. Quest'ultimo, inoltre, ha ricevuto un'offerta di prestito dall'Atalanta.