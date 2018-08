Roma, sirene inglesi per Monchi: c'è il Chelsea

Fonte: vocegiallorossa.it

sirene inglese per Monchi: dopo il Manchester United, rivela il Telegraph, anche il Chelsea è interessato a inserire nel proprio organigramma l'attuale direttore sportivo della Roma. Nella lista dei possibili sostituti di Michael Enemalo, passato al Monaco, ci sono anche due ex blues come Juliano Belletti e Michael Ballack.