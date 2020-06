Roma-Smalling, c'è il via libera dello United per la A. Ma non per l'Europa League

La Roma ha ottenuto il via libera dal Manchester United per utilizzare Chris Smalling per il finale di stagione della Serie A, ma non per l'Europa League. A spiegarlo è Sky perché i Red Devils non vorrebbero trovarsi di fronte il proprio difensore nelle coppe. Ci sono poi altri contatti per un altro prestito: 3 milioni di oneroso più quattordici per il riscatto a titolo definitivo. In quel caso, tra i due prestiti e la conferma, lo United percepirebbe 20 milioni in totale.